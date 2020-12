Base de hoje é o capítulo 44 do Livro de Jeremias

O podcast desta quarta-feira (9) mostra a rebeldia do povo de Judá que voltou para o Egito contrariando as orientações de Deus, e ainda passou a cultuar outros deuses e ídolos. Esse é o relato do capítulo 44 do Livro de Jeremias. Na vida, precisamos aprender com os nossos erros. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.