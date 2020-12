A lição de hoje tem como base o capítulo 5 de Ezequiel

No podcast deste domingo (27), o capítulo 5 do Livro de Ezequiel narra episódio em que o profeta é orientado a cortar os cabelos e queimá-los, num ato que simbolizava a destruição de Israel. Quanto maior é o privilégio do povo, maior é a responsabilidade dele. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.