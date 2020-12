Base é o capítulo 2 do Livro das Lamentações

Excepcionalmente, hoje estamos publicando o podcast do sábado (19), onde o pastor Josué de Almeida chega ao capítulo 2 do Livro das Lamentações, onde Deus aparentemente abandonou todos os rituais do povo judeu, como os holocaustos. Foram séculos de paciência divina, apesar da teimosia do povo. “Quem poderá curar nossas feridas e lesões?”. Ouça.