O profeta Ezequiel anunciou três vezes “vem o fim” em seu livro. Seis anos depois a predição da ruína, os habitantes de Jerusalém estavam mortos ou no cativeiro. A nação que rejeita o conhecimento de Deus perde sua força moral, e o mesmo se aplica às pessoas, individualmente. Essa é a base do capítulo 7 do Livro de Ezequiel, lido e analisado pelo pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Ouça.