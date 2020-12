Base de hoje é último capítulo do Livro das Lamentações

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

No podcast desta terça-feira (22), o pastor Josué de Almeida chega ao último capítulo do Livro das Lamentações. A geração que nasceu dentro do cativeiro babilônico (que durou 70 anos) começou a clamar por Deus. “Renova nossos dias como dantes”, diz o verso 21. O povo começou a dar os primeiros passos de volta para casa. Deus é fiel, mas suas promessas têm condições. Ouça.