Base da meditação de hoje é o capítulo 9 do Livro de Ezequiel

Nota do EDITOR

No último podcast de 2020, o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, lê e analisa o capítulo 9 do Livro de Ezequiel, onde uma profecia dele é idêntica a outra revelada centenas de anos depois. Deus marcará os justos. Só Ele pode mudar o caráter de alguém. Ouça.