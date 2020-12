Leitura da Bíblia chega hoje ao capítulo 38 do Livro de Jeremias

Nota do EDITOR

No podcast de meditações bíblicas desta quinta-feira (3), o pastor Josué de Almeida narra que depois de dar o recado de Deus, no capítulo 38, o profeta Jeremias é atirado em um poço sem água para ali morrer de fome e na lama. Triste o destino do rei e de um povo que não deu crédito às palavras de Deus. Ouça.