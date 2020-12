A base de hoje é o capítulo 52 do Livro de Jeremias

Nota do EDITOR

Com base no último capítulo do livro de Jeremias, o 52, que narra as últimas profecias sobre o cativeiro babilônico, o pastor Josué de Almeida faz uma linda reflexão sobre a necessidade que estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus. Ele nunca nos abandonará. “Teremos um lugar mais honrado que dos reis que pisaram nesta terra”. Uma bela mensagem de esperança. Ouça o podcast de meditações desta quinta-feira (17).