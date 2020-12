Polícia monitora traficante e encontra 35 kg de drogas em quilombo no Amapá

Casa onde a apreensão foi feita fica no quilombo do Curiaú, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Agentes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da Polícia Civil do Amapá prenderam um homem com 35 kg de drogas, do tipo supermaconha (skank ) e crack, que iriam ser distribuídos neste fim de semana na capital amapaense.

A ação, comandada pelo delegado Sidney Leite, ocorreu na noite desta sexta-feira (4), na zona norte de Macapá, depois de horas de campana, que começou no Bairro Novo Horizonte e terminou na região quilombola do Curiaú, onde o investigado usava uma casa para esconder os tabletes de drogas, encontrados dentro de uma cuba de isopor e em uma mala.

De acordo com o delegado, o carregamento ilícito havia chegado recentemente do Pará e iria capitalizar uma facção criminosa que se articula com integrantes presos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

“Estávamos há duas semanas, direto, investigando essa quadrilha, dia e noite. Esse bando comanda de dentro do presídio a movimentação aqui fora. Eles conseguiram entrar na cidade com a droga e passamos a monitorar o suspeito que tomava conta dela. Era uma droga que ia capitalizar fortemente essa facção”, ponderou o delegado.

Segundo ele, a casa onde a apreensão foi feita pertence a um homem que está preso no Iapen. O responsável pela guarda do entorpecente não teve o nome revelado pela polícia. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e segue preso no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, aguardando decisão da Justiça.