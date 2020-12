Preso homem que tentou matar idoso em confraternização

Mandado de prisão preventiva foi cumprido na manhã desta sexta-feira (4), no Bairro Fonte Nova, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá prendeu um homem, de 35 anos, que tentou matar um idoso, de 71 anos, com uma paulada na cabeça durante um almoço de confraternização. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na manhã desta sexta-feira (4), no Bairro Fonte Nova, em Santana, a 17 km de Macapá.

A ação faz parte da “Operação Vetus”, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem o objetivo de combater crimes de violência contra as pessoas idosas com 60 anos de idade ou mais, nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.

No Amapá, a operação foi comandada pela 5ª Delegacia de Polícia Civil da capital, localizada no bairro Araxá. Desde o dia 1° de outubro a corporação realizou diversas diligências para apurar também denúncias de crimes patrimonial, psicológico e abandono.

De acordo com o delegado Neuton Junior, titular da 5ª DP, ainda há um pedido de prisão preventiva contra um homem que agrediu o sogro idoso a golpes de facão, em Macapá. Mesmo a operação sendo encerrada hoje a população pode fazendo denúncias.

“Desde o início da operação, as delegacias do Amapá fizeram cerca de 150 atendimentos e diligências para apurar situações de violência contra a pessoa idosa. A Polícia Civil se coloca à disposição da para receber todo tipo de denúncia e apurar as mais diversas situações de violência contra a pessoa idosa”, concluiu o delegado.