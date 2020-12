Presos com drogas tinham até máquina de cartão de crédito

Moradores informaram à PM que a dupla fazia ponto todas as noites no mesmo local

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá prendeu dois homens e apreendeu várias porções de cocaína, na madrugada deste domingo (13), na zona sul de Macapá.

O sargento Paulo Neto, do 1º BPM, informou que patrulhava pela Avenida dos Caramurus, com a Rua Dois do Conjunto Hospital de Base, no Bairro Novo Buritizal, quando avistou os suspeitos em via pública.

Ao perceber a aproximação dos policiais, eles teriam tentando se desfazer de duas sacolas que tinham em mãos, cada uma com 12 porções da droga.

“Foi indagado aos mesmos, e eles negaram, como sempre. Mas foram encontradas mais duas porções na bolsa de um deles”, explicou o sargento.

Em seguida, a dupla de 23 e 34 anos foi capturada. Um deles ainda carregava uma bolsa que continha uma máquina de cartão de crédito e mais duas porções de entorpecentes.

“A máquina de cartão ele disse que era de uma lanchonete, mas foi tudo entregue na delegacia”, explicou o sargento.

No total, foram encontradas 26 porções de cocaína. A polícia suspeita que os dois homens iriam iniciar a comercialização ilícita na região.

“Moradores que não quiserem se identificar dizem que todas as noites, a partir das 19h, esses indivíduos ficam no mesmo lugar comercializando drogas”, finalizou o policial.