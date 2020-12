Procon notifica 21 açougues por preços abusivos da carne

Foram fiscalizados matadouros e açougues de Macapá e Santana, após denúncias de consumidores.

O Procon divulgou nesta segunda-feira, 7, o resultado de uma fiscalização realizada em matadouros e açougues da Região Metropolitana de Macapá e Santana, depois de denúncias sobre sucessivos aumentos no preço da carne bovina.

A ação aconteceu entre 26 de novembro a 4 de dezembro e resultou em 21 autos de notificação requerendo as notas fiscais de compra e venda dos produtos. Um dos estabelecimentos foi multado por ausência de tabela de preços.

O prazo para apresentação dos documentos é de dois dias úteis, em seguida serão encaminhados para a assessoria jurídica para análise.

As associações de marchantes e criadores do Amapá também serão notificadas a apresentarem esclarecimentos sobre o aumento nos preços da carne comercializada com os açougues.

A fiscalização começou pelos matadouros e finalizou nos açougues, onde os fiscais colheram informações para instauração de procedimentos administrativos.

Desde o apagão em novembro, o amapaense vem enfrentando sucessivos aumentos nos valores da carne. Denúncias pode ser repassadas através do número 151 ou nas redes sociais do Procon.

Foto: Ascom/Procon