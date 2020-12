Professor é preso fazendo entrega de cocaína

Delegado Vladson revelou que tráfico tem recrutado pessoas sem antecedentes criminais para dificultar o trabalho de investigação

Por OLHO DE BOTO

Um professor de 30 anos, investigado pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), foi preso neste sábado (19) com quase 1 kg de cocaína no Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá.

De acordo com o delegado Vladson Nascimento, parte da droga foi encontrada dentro do carro do professor, que dirigia o veículo.

O carro modelo Onix, de cor vermelha, seguia com destino a uma entrega do tráfico de drogas quando foi interceptado pelos agentes. Dentro foi encontrado um saco plástico com cerca de 400 gramas de cocaína.

Na sequência, já com a colaboração do professor, os policiais foram até a casa que ele usava para armazenar a droga, localizada em uma região de pontes do bairro. Lá, foram encontrados R$ 1 mil em espécie e um tablete de cocaína pura.

“As facções têm o mesmo modus operandi, estão usando pessoas que não têm passagem por crimes. São pessoas esclarecidas que acabam atraídas por achar que o tráfico não envolve crimes violentos”, revelou o delegado.

Além do dinheiro e da droga, avaliada em mais de R$ 20 mil, também foi apreendido o veículo usado no tráfico.

O professor, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante e será encaminhado para audiência de custódia.