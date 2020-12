Programa vai ajudar jovens a abrirem 60 empresas

Taylor Willian, de 20 anos, já empreende informalmente em Macapá, mas agora quer aproveitar os editais anunciados para tornar a iniciativa a sua primeira empresa.

Por RODRIGO ÍNDIO

Recentemente sancionado pelo Governo do Amapá, o Programa Minha Primeira Empresa vai financiar 60 projetos de jovens amapaenses com vontade de empreender e a abrir o seu primeiro negócio.

O anúncio de três editais de seleção do Programa, que estarão disponíveis a partir do dia 23 de dezembro, foi feito nesta quinta-feira (17) pelo governador Waldez Góes.

“Para que novos negócios possam surgir, é preciso capacitar, organizar o projeto e financiar, e tudo isso estamos garantindo com esse programa de iniciativa da deputada Marilia. Com novas empresas, além de gerar renda para o empreendedor, também é possível gerar novos empregos”, explicou Góes.

As inscrições para concorrer às 60 vagas disponíveis iniciam no dia 4 de janeiro e prosseguem até o fim do mesmo mês. Os certames serão conduzidos pela Agência Amapá de Desenvolvimento Econômico. Já a execução do programa será feita em parcerias com o Sebrae e o financiamento coordenado pela Agência de Fomento do Amapá.

Os três editais vão selecionar projetos em 3 categorias:

– 20 planos de negócios de Jovens Empreendedores no valor de até R$ 10 mil;

– 20 planos de negócios de potenciais empreendedores cadastrados em programas sociais;

– 20 planos de negócios multissetoriais de empreendedores dos segmentos do comércio, indústria e serviços;

Os selecionados terão acesso à capacitação empresarial, microcrédito produtivo e orientado e acompanhamento técnico do desenvolvimento do negócio, para que além de abrir a empesa, consigam manter o empreendimento funcionando.

O jovem Taylor Willian, de 20 anos, já empreende informalmente. Mas quer aproveitar a formalidade para formalizar o negócio e, assim, ter a sua primeira empresa.

“Um jovem negro, pobre, pode se tornar um empreendedor. Então comecei a trabalhar junto com minha mãe fazendo canecas sublimadas. Vejo no Minha Primeira Empresa a oportunidade para formalizar e alavancar o meu negócio. Já estou aguardando abrirem as inscrições. Com fé em Deus vou conseguir que meu projeto seja selecionado”, afirmou o jovem empreendedor, que esteve no lançamento dos editais.

O programa

O Minha Primeira Empresa foi criado por meio da Lei 2447 de 2019, de autoria da deputada estadual Marilia Góes, que também é 1ª dama do estado.

Ela explica que a ideia surgiu a partir de uma pesquisa realizada pelo mandato, onde identificaram que 84% das pessoas entrevistadas não empreendiam por falta de financiamento.

“Requeremos o Minha Primeira Empresa, um programa que oferta capacitação, consultoria e financiamento para oportunizar mais pessoas, principalmente os nossos jovens, pois a pesquisa mostrou que muitos estavam ociosos e sem perspectiva. Esse programa além da autonomia financeira, traz dignidade e por meio do empreendedorismo”, disse a deputada.

Os editais fazem parte do programa de investimento econômico Amapá Mais Forte, que busca fortalecer a economia amapaense e oportunizar jovens e beneficiários de programas sociais para que tenham autonomia financeira.