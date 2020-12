PSB/Rede desqualifica candidatos, mas pede voto em Furlan

Frente criticou Josiel e Furlan, mas disse que vai priorizar pedido de voto contra Waldez

Uma semana depois do primeiro turno, a frente PSB/Rede, que teve como candidato à prefeitura de Macapá o ex-senador João Capiberibe (PSB), finalmente se posicionou no atual cenário. Apesar de criticar duramente os dois candidatos que estão no 2º turno, a frente decidiu pedir votos para Dr Furlan (Cidadania).

Em uma nota controversa divulgada na manhã desta segunda-feira (14), a frente criticou a escolha do eleitor feita nas urnas, ao ter optado “por candidatos sem experiência executiva e com propostas sem conteúdo objetivo que melhore a vida dos que mais precisam”.

A frente diz que de um lado estão “os responsáveis diretos por todas as mazelas vividas pelo povo” que domina o comércio, meios de comunicação e quer se perpetuar no poder. Do outro, “um deputado de terceiro mandato, empresário da saúde privada, com discreta atuação legislativa, que já foi líder do atual governo na Assembleia e é apoiado por grupos empresariais poderosos”. “Essa foi a escolha democrática do povo de Macapá”.

A frente diz não ter nenhuma afinidade com Furlan e Josiel por estarem cercados de “forças políticas retrógradas”.

“No segundo turno voto se converte em veto e, assim, em nome da alternância do poder, inerente à democracia; pela presença de Waldez no palanque de Josiel e para impedir a perpetuação da panelinha da corrupção, indicamos voto em Furlan 23.

Capi terminou o primeiro turno com 14,94% dos votos.

Abaixo, leia na íntegra a nota

FRENTE MACAPÁ SOLIDÁRIA

PSB – REDE

POSICIONAMENTO POLÍTICO – SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES EM MACAPÁ.

A Frente Macapá Solidária, composta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB – e Rede Sustentabilidade, vêm renovar fraterno e sincero agradecimento a confiança do povo de Macapá pelos mais de 30 mil votos recebidos no último domingo.

Seguramente, o povo macapaense votou sob a perplexidade e o impacto de uma séria pandemia, os apagões e os alagamentos, concluindo, democraticamente, por candidatos sem experiência executiva e com propostas sem conteúdo objetivo que melhore a vida dos que mais precisam .

De um lado estão os responsáveis diretos por todas as mazelas vividas pelo povo, acusados de grilagem de terras, que representam o poder econômico no setor de postos de combustível e comércio, dominam vários meios de comunicação e querem dominar a política local, perpetuando o mesmo grupo político, uma panelinha da corrupção que se arrasta há anos no poder, sempre envolvida em escândalos e sucateando os serviços públicos no Amapá. De outro, um deputado de terceiro mandato, empresário da saúde privada, com discreta atuação legislativa, que já foi líder do atual governo na Assembleia e é apoiado por grupos empresariais poderosos. Essa foi a escolha democrática do povo de Macapá.

Neste segundo turno não temos nenhuma afinidade com ambas as candidaturas, já que os dois estão cercados de representantes de forças políticas retrógradas do Amapá. No segundo turno “voto se converte em veto” e, assim, em nome da alternância do poder, inerente à democracia; pela presença de Waldez no palanque de Josiel e para impedir a perpetuação da panelinha da corrupção, indicamos voto em Furlan 23.

Independente do resultado, o povo nos colocou na oposição e iremos exercê-la, na Câmara Municipal de Macapá e nas ruas, a partir de primeiro de janeiro de 2021, pois entendemos que ela é necessária e faz parte da democracia.

João Capiberibe

Rubem Bemerguy

Randolfe Rodrigues

Camilo Capiberibe

Cristina Almeida

Janete Capiberibe

André Lima

Demais membros das executivas de ambos os partidos.