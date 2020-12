PSB/Rede: tendência aponta para possível neutralidade

Lideranças de esquerda acham improvável que haja apoio a uma candidatura ligada a Bolsonaro e Waldez

Por SELES NAFES

Se depender das discussões internas travadas até agora, dificilmente haverá uma adesão da frente PSB/Rede a um dos candidatos a prefeito de Macapá que estão no 2º turno: Josiel Alcolumbre (DEM) e Dr Furlan (Cidadania). O Portal SelesNafes.Com apurou nesta quarta-feira (9), com lideranças das duas legendas, que ambas as candidaturas sofreriam do “mesmo mal”: a ligação com os grupos políticos de Waldez (PDT) e Bolsonaro (sem partido).

O ex-candidato Capi (PSB), que terminou o 1º turno com 14,94% dos votos válidos, chegou a pedir 48 horas de prazo para tomar uma decisão após telefonema de Dr Furlan. Mas, de fato, uma decisão só deverá ser anunciada na semana que vem, como já tinha antecipado o senador Randolfe Rodrigues (Rede) ao dizer que não haveria pressa.

“Haveria uma reunião da executiva estadual hoje, mas ficou para amanhã (10). Mas isso não impede que possamos ouvir os candidatos. Pedimos 48 horas para descansar, pensar e refletir. Mas a construção dessa decisão se dará após ouvir o partido e conversarmos com a Rede”, resumiu o deputado federal Camilo Capiberibe (PSB), filho do ex-candidato Capi.

“As duas candidaturas têm a mesma natureza, não possuem uma diferença fundamental. O Dr Furlan é deputado de três mandatos da Assembleia, portanto, é parte integrante do atual sistema político amapaense. Não é o novo, assim como o Josiel que é suplente do Davi e sempre esteve nessa órbita. Os dois também são empresários. Qual seria a diferença? São muito parecidas (as candidaturas) por também terem o apoio do Waldez”, acrescentou.

Na Rede, partido do vice Rubem, uma liderança consultada confirmou que as discussões internas já começaram, mas nenhuma delas levaria, pelo menos por enquanto, a um apoio a Josiel.

“Há correntes defendendo apoio ao Furlan ou a neutralidade”, revelou a fonte.

A expectativa é de que haja uma definição a partir do próximo sábado (26), quando o senador Randolfe retornará de Brasília (DF).