Quase 2 anos após pancadaria, rivais disputarão comando da Câmara

Atual presidente Marcelo Dias e André Lima deverão se enfrentar.

Por SELES NAFES

Com 61% das vagas a serem ocupadas por novos vereadores, a Câmara Municipal de Macapá vai eleger sua mesa diretora no dia 1º de janeiro, quando também tomam posse os eleitos em 6 de dezembro. Se não houver desistência, e nem a pancadaria como em abril de 2019, dois candidatos deverão disputar a presidência.

Os vereadores Marcelo Dias (Solidariedade) e André Lima (Rede) se articulam nos bastidores para garantir o maior número possível de votos entre os 23 parlamentares da capital.

Marcelo Dias é o atual presidente e já tem o apoio da maioria, nomes como o vereador Gian do NAE (MDB), que chegou a ser visto como candidato, mas confirmou ao Portal SelesNafes.Com que apoiará a reeleição de Marcelo Dias.

André Lima, que acaba de conseguir o terceiro mandato, tentará dirigir a Casa pela primeira vez. Ele está no grupo que apoiou o prefeito eleito, Antônio Furlan (Cidadania), e durante quase todo o segundo mandato de Clécio comandou a CTMac.

André Lima disse ao Portal SN que se for eleito vai apostar na capacitação técnica de vereadores e equipes dos gabinetes para dar qualidade no atendimento à população.

O Portal SelesNafes.Com tentou falar com Marcelo Dias, mas ele não deu retorno.

Em 2018, Marcelo Dias foi eleito presidente durante uma sessão que virou até notícia nacional. No episódio, a energia elétrica do prédio da CMM foi cortada e os vereadores partiram para as vias de fato. A confusão só parou com a intervenção da Guarda Municipal e da PM. No final das contas, a justiça garantiu a permanência de Dias no cargo.