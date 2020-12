Raio-X digital está à disposição da população na UBS Marcelo Cândia

Aparelho de moderna tecnologia foi entregue pela Prefeitura de Macapá.

Já está em funcionamento na Unidade Básica de Saúde Marcelo Cândia, na zona sul de Macapá, a sala de raio-X digital, que possui uma captura de imagem de até três segundos.

O equipamento, que foi entregue pela Prefeitura de Macapá no dia 22, custou ao Município um investimento de aproximadamente R$ 300 mil.

A ferramenta digital inclui o aparelho fixo digital, um detector digital 35×43, conjunto radiológico, detector digital 630ma x 125kv e detector digital 43×43 sem fio flat panel. Trate-se de uma imagem de altíssima qualidade, que pode ser enviada em tempo real para qualquer local.

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, ressaltou que equipamento de radiologia digital diminui o tempo de espera do paciente e do técnico, aumentando a produtividade.

O sistema permite otimizar o fluxo de trabalho em até 60% à frente dos sistemas convencionais.

A ferramenta é ideal para a unidade de saúde na criação de imagens radiográficas de alta resolução para diagnósticos do esqueleto, crânio, tórax, abdômen, entre outros, possibilitando a variedade de movimentos e configurações. As imagens podem ser obtidas com o paciente em posição vertical, horizontal ou em cadeira de rodas.