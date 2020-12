Randolfe confirma encontro do presidente do Butantan com autoridades do Amapá

Dimas Covas vai falar sobre a vacina que está sendo fabricada em SP, e que também será adquirida pelo governo federal. Foto: Governo de São Paulo

O presidente do Instituto Butantan, o médico Dimas Covas, vai participar de uma reunião, nesta quinta-feira (17), com autoridades de saúde do Amapá. O convite é do senador Randolfe Rodrigues (Rede) e o encontro ocorrerá por videoconferência.

O instituto é o único do Brasil fabricando vacina contra a covid-19, e está na reta final de um acordo com o governo federal para venda da CoronaVac.

Dimas Covas estará acompanhado do epidemiologista Wanderson Oliveira, ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde.

Às 16h, eles vão se reunir com representantes do Ministério Público do Amapá, secretarias de saúde e Vigilância em Saúde do Estado. O objetivo é discutir um plano estadual de imunização.

A CoronaVac está sendo fabricada pelo Butantan em parceria com a chinesa Sinovac e despertou o interesse de vários estados.