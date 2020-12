Record e Globo promovem debates decisivos entre Josiel e Furlan

Embates de ideias nas emissoras do Amapá vão ajudar eleitores a decidir quem será o novo prefeito de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

As duas maiores emissoras de televisão do Amapá promovem esta semana dois debates com os candidatos que disputam o 2° turno da eleição municipal que vai definir o novo prefeito de Macapá.

As datas e regras foram definidas em reuniões com representantes dos candidatos Josiel (DEM) e Dr. Furlan (Cidadania).

RecordTV

A TV Equinócio (Afiliada a RecordTV) realiza debate nesta quinta-feira (17) às 18h, após o programa “Cidade Alerta Nacional”. O mediador será o apresentador do Balanço Geral AP, Luís Eduardo.

“O objetivo é proporcionar à população amapaense a opção de acompanhar as propostas de cada um. O debate é a melhor maneira de ver como eles se comportam frente a frente, para saber inclusive, qual a postura do candidato quando ele sofre um revés, quando é questionado, e o que é melhor, tudo isso ao vivo. Lembrando, que o vencedor do debate da RecordTV é o que geralmente acaba ganhando a eleição”, opinou o apresentador.

O formato do debate é direto e de considerações finais. A quantidade de blocos só será divulgada instantes antes do programa – a fim de manter condições de igualdade e o suspense da dinâmica. A transmissão será feita simultaneamente na página da TV Equinócio no Facebook.

Globo

Já o debate da Rede Amazônica (Afiliada Rede Globo) está marcado para a sexta-feira (18), após a novela “A Força do Querer”. Terá três blocos de discussão, com temas livres e determinados.

“A ideia nessa reta final das eleições é oferecer mais uma oportunidade para o eleitor analisar melhor as propostas de governo, como os candidatos estão planejando administrar a nossa cidade de Macapá e, dessa forma, definir melhor o seu voto no domingo”, afirmou a gerente de Jornalismo da Rede Amazônica-AP, a jornalista Lorena Kubota.

O debate será conduzido pela apresentadora do JAP 1, Aline Ferreira, e transmitido simultaneamente pelo portal G1 Amapá e rádio CBN Macapá.

Os debates da TV Equinócio e da Rede Amazônica são os últimos a serem realizados antes da votação que ocorre no próximo domingo (20).