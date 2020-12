Reformada, UBS volta a funcionar no Santa Inês

Localizada na orla do Bairro Santa Inês, zona sul de Macapá, UBS Rubim Aronovitch agora tem frente para o Rio Amazonas.

Depois de passar por uma reforma completa, incluindo renovação de equipamentos, a Unidade Básica de Saúde Dr. Rubim Aronovitch, localizada na orla do Bairro Santa Inês, zona sul de Macapá, está novamente em funcionamento 24h por dia.

Ela foi entregue nesta terça-feira (29) pelo prefeito Clécio Luís, que encerra seu segundo mandato, após 8 anos consecutivos à frente da administração da capital, entregando o 73° equipamento de saúde à população macapaense.

A reforma incluiu um projeto diferenciado para a unidade, que agora tem a frente para o rio Amazonas. A obra teve serviços na parte física, com a instalação de novas esquadrias das janelas, troca de piso e colocação de forro de gesso, recuperação do telhado, nova instalação elétrica e hidráulica, pintura, paisagismo, bancos externos e fachada em brindes metálicos. A iluminação é agora toda em LED.

A UBS tem dois blocos e um pavimento superior, e oferta serviços de urgência e emergência, além de consultas de rotina em clínica geral, ginecologia, nutrição, odontologia, acompanhamento de pré-natal, vacinação, suplementação de Vitamina A, além de dispensação de medicamentos.

A reformada foi feita com recursos do Ministério da Saúde, articulados pelo senador Davi Alcolumbre, no valor de R$ 614.466,61.