Réveillon: Balões vão simbolizar homenagens às vítimas da covid

Programação, realizada na Fortaleza de São José de Macapá, será transmitida pela internet a partir de 21h30 de quinta-feira (31).

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Sem poder fazer aglomerações, a festa de réveillon terá, ao invés de fogos de artifício, a soltura de balões brancos em homenagem às vítimas de covid-19.

Foram definidas as 11 atrações musicais que dividirão o palco do Réveillon Virtual, programação online com mais de três horas de duração para celebrar a chegada do ano 2021.

A programação ocorrerá na icônica Fortaleza de São José de Macapá, um dos mais belos e representativos símbolos do Amapá. Para evitar aglomerações, será transmitida pela internet a partir de 21h30 de quinta-feira (31).

A ação, que é promovida pelo Governo do Estado do Amapá (GEA) e coordenada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em parceria com a Associação dos Músicos e Compositores do Amapá (Amcap), terá um lado ecumênico e religioso bastante forte.

“Faremos, inicialmente, um ato ecumênico, com a participação das religiões evangélicas, católica e de matriz africana. Posteriormente, teremos cantores da terra que cantarão músicas religiosas autorais. À meia-noite, faremos a soltura de balões brancos, que representarão as vítimas d covid-19”, contou o secretário estadual de cultura, Evandro Milhomem.

Francisco Alves, Paulinho Bastos, Jorginho do Cavaco, Enrico di Micelli, Joãozinho Gomes, Osmar Júnior, Brenda Melo, Afro Brasil, Adenor Monteiro, Rambolde Campos e banda Negro de Nós serão os artistas que participarão da transmissão.

A live começará a ser transmitida pelo perfil da Secult no Facebook na próxima quinta-feira (31) e segue até às 1h do dia 1 de janeiro de 2021.