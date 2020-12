Roubo frustrado deixa um bandido morto e um policial ferido

O caso ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (30), no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um roubo frustrado pelo Batalhão de Força Tática, no fim da tarde desta quarta-feira (30), terminou em troca de tiros, com um dos assaltantes morto e um policial ferido. O caso ocorreu no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

De acordo com informações do tenente Celso Cunha, a equipe patrulhava o bairro quando percebeu que dois suspeitos em uma moto se aproximavam de um comércio. Eles estavam pronto apara assaltar o estabelecimento, quando também avistaram os policiais e saíram em disparada na motocicleta.

Os militares foram atrás e começou uma perseguição. Em uma das vias maias movimentadas da comunidade, quando a viatura se aproximava dos criminosos, o bandido que estava na garupa abriu fogo.

Um dos tiros atingiu o para-brisas da viatura. Os estilhaços do vidro feriram o policial que estava no banco da frente. Mesmo assim, os militares não desistiram e continuaram a perseguição até uma área de pontes no final da Rua Mário Fortunato Barriga. Lá, houve novo confronto.

A motocicleta utilizada pelos bandidos foi abandonada e o condutor conseguiu fugir. Já o atirador, ainda não identificado, tentou fugir por uma área de pontes atirando contra a polícia. Mas, dessa vez, ele foi atingido e caiu no lago. Os militares ainda o resgataram do lago, para facilitar o atendimento médico. Mas o criminoso não resistiu.

A arma usada por ele, um revólver calibre 38, foi recolhida pela perícia. A moto também foi apreendida e entregue à Polícia Civil.