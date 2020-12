Sangue: com baixo estoque, Estado chama doadores

Meta é manter os tipos sanguíneos O+ e O-. Voluntários devem ir ao Hemoap, no Centro de Macapá.

Visando manter, principalmente, os tipos sanguíneos O+ e O-, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap) lançou a campanha “Antes do Ano Novo chegar, partiu doar sangue”, que convoca, a partir desta terça-feira (29), voluntários para doarem sangue até quinta-feira (31), às 12h.

O estoque está em nível baixo e a iniciativa visa assegurar o atendimento das demandas hospitalares da rede estadual e particular do estado neste período de final de 2020 e início de 2021. Além de O+ e O-, há necessidade de todos os sangues negativos e positivos.

Normalmente, no período das festas de fim de ano há uma queda no estoque de sangue. No entanto este ano, devido à pandemia, o Hemoap tem apresentado baixa de quase 50% no número de doadores que procuram o instituto.

Diariamente, uma média de 80 doadores por dia, procuravam a unidade. Atualmente essa média de caiu para 45.

Interessados em ajudar podem realizar o agendamento – do dia e horário desejado – pelo site https://hemoap2.reservio.com/ ou comparecer diretamente na unidade, localizada na Avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a rua Jovino Dinoá, no turno da manhã entre 7h30 e 12h.

Doadores

Toda pessoa entre 16 e 69 anos (menores é obrigatória a presença de pais e/ou responsáveis legais) pode doar. Elas devem pesar a partir de 50 kg. No dia da doação precisa estar alimentado e levar um documento oficial com foto.

O doador deve ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e não tenha ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.

Mulheres em fase de amamentação só devem doar sangue após o bebê completar um ano de vida.

Quem teve a covid-19 só poderá doar sangue 30 dias após o desaparecimento de todos os sintomas. Se viajou para outro estado, estarão aptos a doar depois de um mês da data de chegada.

Voluntários com sinais de gripe ou resfriado devem realizar a doação 14 dias após o desaparecimento dos sintomas.