“Tá na hora de mudar”, afirma Dr. Furlan

O candidato a prefeito pelo Cidadania reforçou propostas na área da saúde

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O deputado estadual e estreante em candidaturas a cargos majoritários, Dr. Furlan (Cidadania), votou acompanhado da esposa e dos quatro filhos por volta das 10h45min, no Sesc Araxá, na zona sul de Macapá.

O candidato cumprimentou eleitores e parou para falar com imprensa.

Furlan destacou o que tem sido uma das principais propostas da sua campanha, um pronto socorro municipal, mas também se referiu ao panorama político das eleições como um todo.

“Trazer mais saúde, avançar, o pronto socorro do município, prioritariamente na zona norte que é uma área carente. A policlínica com as especialidades e o programa Mãe Tucuju. Recentemente foi anunciado que o Amapá tem a maior taxa de mortalidade materno-infantil do Brasil. Tá na hora de mudar e sair do ciclo de oligarquias e ser o prefeito do povo”, destacou o candidato.

Furlan afirmou estar confiante que chegará ao segundo turno, e informou que acompanhará a apuração na sede do seu partido.