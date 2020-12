Tráfico no presídio

Raio-x mostra drogas na cueca do funcionário de uma empresa terceirizada

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço na cozinha do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na zona oeste de Macapá, foi preso tentando entrar com drogas escondidas na cueca, segundo informou uma fonte ao portal SelesNafes.Com.

O caso ocorreu nesta quarta-feira (2). Eram 4 porções de substâncias entorpecentes ainda não identificados.

A prisão foi realizada no procedimento de entrada no presídio quando o funcionário chegava para trabalhar.

De acordo com diretor do Iapen, Lucivaldo Costa, ele já vinha sendo investigado sobre possíveis entregas de drogas dentro da cadeia. Ontem (1º), a inteligência soube que ele faria o entrega de mais produtos.

“Além da busca por scanner, foi feita revista corporal onde foi encontrada a droga enrolada na parte interna da cueca. Então, há a possibilidade de ele ter trazido outras vezes porque aparentemente ele estava trazendo de uma forma muito tranquila”, detalhou o diretor.

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados ao Ciosp do Pacoval por suspeita de tráfico de drogas.