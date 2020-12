Transformador de Roraima chega ao Amapá

A operação de desembarque e o transporte até à Subestação Macapá, iniciada às 15h30, está sendo acompanhada por equipes policiais do BPRE e PRF.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA E OLHO DE BOTO

Chegou ao Amapá, na tarde desta terça-feira (15), o transformador que deverá dar a segurança energética para que incidentes como o do apagão de novembro não deixem o Estado no escuro novamente.

A máquina elétrica veio da capital roraimense Boa Vista e aportou em uma balsa em um porto de carga e descarga de uma empresa transportadora no Rio Matapi, às margens da rodovia AP-010, próximo à Ponte da Integração, na Região Metropolitana.

O transformador tem 200 megawatts (MW) de potência e foi trazido ao estado para funcionar como backup na Subestação Macapá, local do incêndio que provocou o apagão no dia 3 de novembro, que interrompeu a conexão da rede de distribuição do Amapá com o Sistema Interligado Nacional (SIN) – a matriz energética brasileira.

A operação de desembarque e o transporte até à Subestação Macapá, iniciada às 15h30, está sendo acompanhada por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Três transformadores

Este é o terceiro transformador providenciado para instalação na subestação Macapá desde o incêndio. Este chega ao Estado com a expectativa de que, quando instalado e em devido funcionamento, sua potência de “rebaixar” até 200 megawatts do Linhão de Tucuruí afastem, de vez, a possibilidade de novo apagão no Estado.

Atualmente, há dois transformadores em funcionamento: o que foi recuperado quatro dias após o início do apagão e o que foi trazido de Laranjal do Jari.