Três são presos por compra de voto e transporte ilegal de eleitores

Em ambos os casos, dinheiro foi apreendido. Em uma terceira situação, um homem com munição também foi preso na capital do Amapá.

Três prisões em flagrante, duas delas envolvendo crimes eleitorais, foram feitas pela Polícia Federal neste domingo de eleição (6) em Macapá.

O primeiro caso, de crime de compra de voto, ocorreu no final da manhã. O homem, preso cédulas de vários valores foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá. O nome dele não foi divulgado pela polícia, nem a que candidato ele estaria favorecendo.

O segundo caso foi de transporte irregular de eleitores. O motorista que conduzia o veículo fio abordado por equipe do Ministério Público Eleitoral, após uma denúncia anônima.

Dentro do veículo, além do homem que o conduzia, havia outras duas mulheres com as quais o condutor não tinha qualquer vínculo, assim como as pessoas transportadas não tinham nenhuma relação entre si.

No interior do veículo foram encontradas 12 cédulas de R$ 50, três de R$ 20 e vinte de R$ 10, além de diversos santinhos de uma candidata a vereadora. A PF também não revelou a identidade do infrator nem da candidata favorecida.

Porte ilegal

Durante ronda eleitoral, agentes federais desconfiaram de um carro no Centro da cidade. Ao revistarem o veículo, os policiais acharam duas caixas de munições calibre .40, carregador de pistola e material gráfico de campanha eleitoral.

Ele também foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá, na zona norte de Macapá.