Uma tonelada de pescado é apreendida em um único dia

Apreensão ocorreu na área portuária do município a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Batalhão Ambiental apreenderam uma tonelada de pescado ilegal somente nesta sexta-feira (11), na área portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Na mais recente, pela manhã, a Sema fez a apreensão de cerca de 800 quilos de pescado dentro de um navio com destino a Belém, no Pará. A embarcação estava atracada no Porto do Grego quando os fiscais fizeram o flagrante.

O peixe da espécie pescada branca está em período de reprodução e, por isso, a pesca está proibida – o chamado período de defeso. O pescado não tinha o documento de origem, mas segundo o dono da mercadoria, veio de Oiapoque.

“O dono do pescado falou que a região do Oiapoque está sem energia vai fazer dois dias e a secretaria municipal de lá não conseguiu emitir nota fiscal”, detalhou Wellinson Severino, coordenador de fiscalização da Sema.

Durante a apreensão, o Batalhão Ambiental foi acionado para dar apoio. Inclusive, os militares haviam apreendido, na mesma região, durante a madrugada, 300 quilos de várias espécies que também estão no período de defeso.

O produto foi doado para duas instituições, a Casa da Hospitalidade, em Santana, e Abrigo São José, em Macapá.

O período de defeso começou no dia 15 de novembro e termina em 15 de março de 2021. Até lá, os órgãos de fiscalização vão se manter atentos para evitar esse tipo de irregularidade.

Contra as pessoas que faziam o transporte do pescado, foi lavrado Procedimento Administrativo, com multa de R$ 20 por quilo de peixe apreendido. O valor pode ser multiplicado, dependendo do caso.