Urnas são lacradas para 1º turno em Macapá

Equipamentos eletrônicos receberam dados dos candidatos a prefeito e vereador. Votação na capital do Amapá é no domingo (6).

As urnas eletrônicas da última eleição municipal do país em 2020, na capital do Amapá, receberam os dados dos candidatos a prefeito e vereador, eleitores de cada seção, e foram lacradas nesta terça-feira (1), em Macapá.

O procedimento sela os preparativos finais para a votação de domingo (6). A cerimônia, importante para a transparência das eleições, foi realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), com a presença do promotor Iaci Pelaes, do Ministério Público Eleitoral.

Os arquivos com dados dos candidatos e dos eleitores de Macapá são gravados na memória flash, e inseridos nas urnas, que em seguida são lacradas. É um momento onde publicamente é garantida a segurança do processo eleitoral.

Esse ano, aproximadamente 292.718 eleitores estão aptos a votar. Em toda a capital amapaense, a Justiça Eleitoral disponibilizará 850 urnas eletrônicas para o dia da votação do primeiro turno, contando com as urnas de contingência.

Fotos: Ascom/TRE