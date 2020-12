“Vamos seguir apresentando propostas”, afirma Dr. Furlan

Dr. Furlan, chegou na sede do partido Cidadania, no bairro Santa Rita, zona central de Macapá, onde foi recebido pela militância.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

agradeceu aos 32.369 votos que o colocaram no 2º turno.

Dr. Furlan disse que sua principal estratégia daqui para frente será continuar apresentando propostas para melhorar a capital do Amapá.

Afirmando estar confiante na vitória, relembrou que no 1º turno tinha apenas um minuto no programa de televisão, e que agora, com tempos iguais entre os candidatos, vai poder explicar melhor suas propostas.

“Quero agradecer primeiro à Deus, que nos abençoou nessa caminhada, nos protegeu, ao povo de Macapá, que nos apoiou de uma forma muito carinhosa e respeitosa e entendeu que o nosso plano de governo tem propostas, o Probem, o Proad e o Prodes, para ter mais saúde para as pessoas, para gerar mais emprego e renda e, com isso, melhorar, dar mais qualidade de vida para a nossa população”, asseverou Dr. Furlan.

Capiberibe pediu 48 horas

Sobre as alianças para o 2º turno, o candidato informou que já telefonou para o ex-senador Capiberibe (PSB), que teve 30.160 votos, para o candidato do PSOL, Paulo Lemos, que ficou com 7.998 votos, e que buscará outros contatos.

“Eu já liguei para o senador Capiberibe, parabenizei pelo desempenho, ele me pediu 48 horas para a gente poder conversar. Já liguei para o deputado Paulo Lemos e vamos conversar também, e fiz contato com a deputada Patrícia e o Cirilo e infelizmente não consegui contato, e vou ligar pro Guaracy, estamos conversando”, finalizou o candidato.