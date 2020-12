Veículo de mototaxista desaparecido é encontrado com chave e capacete

Silvan saiu de casa na sexta-feira de Natal (25) informando que ia fazer uma corrida

Por SELES NAFES

O mototaxista Silvan dos Santos Farias é solteiro, tem 40 anos, cria os dois filhos e mora com os pais, que já são idosos. Não bebe, não fuma, sem vícios. Um batalhador. Desde a sexta-feira de Natal (25), ele está desaparecido. A mototáxi dele foi encontrada abandonada no Bairro do Trem, aumentando ainda mais a preocupação de parentes e amigos.

A última vez em que a família teve notícias dele foi na sexta-feira, no início da tarde, quando saiu de casa afirmando que precisava fazer uma corrida.

A mototáxi dele, que é legalizada, foi encontrada pela Polícia Militar no dia 26 na Praça Nossa Senhora da Conceição, ao lado de um trailer de lanches. Estava com o capacete e com a chave no contato.

“Nenhum trabalhador deixaria sua moto abandonada com a chave. A mototáxi dele é legalizada”, comentou uma prima de Silvan.

Desde o sábado em que a moto foi encontrada a família espera que as autoridades iniciem as buscas por Silvan. A motocicleta foi entregue à família sem que tivesse passado por uma perícia.

Nesta segunda-feira (28), a família voltou ao Ciosp do Pacoval e foi orientada a procurar a 6ª Delegacia de Polícia, no Bairro do Trem, para fazer um boletim de ocorrência.

A esperança é que existam câmeras de segurança próximas da praça que tenham captado a chegada do mototaxista e com quem ele deixou o local, ou mesmo se a moto foi apenas deixada por alguém a praça.

A família está divulgando o número 99112-9391 para quem tiver informações sobre o paradeiro de Silvan.