Vereador é acusado de prometer festa de formatura em troca de votos

Rua da cidade de Serra do Navio, cidade onde a promessa teria sido feita no dia da eleição

Um vereador da cidade de Serra do Navio, a 210 km de Macapá, está sendo acusado de compra de votos. Até aí nada de anormal, se não fosse a moeda de troca: custear integralmente uma festa de formatura para estudantes.

Segundo a representação ajuizada nesta quarta-feira (16) pela promotora eleitoral Thaysa Assum, o vereador eleito (que não teve o nome divulgado), teria prometido a festa para 30 alunos do ensino médio da Escola Estadual Colônia de Água Branca. A promessa teria sido feita no dia 15 novembro, dia da votação.

A representação é baseada em investigação da Polícia Civil, que no dia da eleição prendeu uma cabo eleitoral do candidato com R$ 500 em dinheiro e material de campanha.

Se condenado, o vereador poderá perder o mandato.

“Apurou-se, por meio de investigações promovidas pelo MP Eleitoral, o ilícito de compra de votos, o que resultou no desequilíbrio do pleito, o que fere o processo democrático das Eleições”, diz a promotora.