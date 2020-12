Vice de Guaracy é investigado na farra das pesquisas

Dídio é acusado de ter usado mais de R$ 405 mil em 77 supostas pesquisas. Num dos casos, foram 10 pesquisas no mesmo bairro

Por SELES NAFES

O candidato a vice-prefeito na chapa de Guaracy Júnior (PSL), o também pastor Dídio Silva (Patriota), está sendo acusado pelo Ministério Público do Estado de fazer gastos elevados da verba indenizatória da Câmara de Vereadores com supostas pesquisas de opinião pública. A investigação identificou uma grande quantidade de pesquisas, muitas delas repetidas nos mesmos bairros.

A denúncia foi ajuizada na quarta-feira (1º) pelo promotor Afonso Guimarães, da 4ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Consta na ação de improbidade que Dídio usou R$ 405,3 mil, entre fevereiro de 2017 e agosto de 2020, em nada menos que 77 pesquisas de opinião.

Desse total, 50 tinham o mesmo objetivo: indagar sobre as “necessidades de infraestrutura e serviços básicos à população”. No entanto, o vereador recebeu reembolsos por 10 pesquisas só no Novo Horizonte. Pesquisas teriam sido repetidas também em outros bairros.

“(…) Esse tipo de comportamento ofende a moralidade pública, pois se distancia dos compromissos assumidos pelos parlamentares e se confronta com a realidade social do município, considerando as carências da população”, diz o promotor.

Além de Dídio, outros cinco vereadores são investigados e já foram denunciados. São eles: Yuri Pelaes (MDB), Odilson Serra (PSDB), Rayfran Beirão (PSDB), Diego Duarte e o ex-vereador e atual deputado Diogo Sênior (PMB). Até agora, apenas Yuri se posicionou afirmando a atuação do MP é política e midiática, e que provará sua inocência.

O promotor Afonso Guimarães afirma que os reembolsos tiveram o objetivo de promover enriquecimento ilícito, e que outros vereadores estão sendo investigados.

Impressão errada

Procurado, o pastor Dídio mandou uma nota onde alega que a pesquisa é uma das ferramentas do parlamentar para conhecer os anseios da população, e que não cometeu nenhuma irregularidade.

“Está tudo dentro da legalidade, da Lei Orgânica e Regimento da CMM. A média mensal de gastos é R$ 10 mil, quando somados os 4 anos passa a impressão errada do que de fato acontece. Sou um dos parlamentares com o maior número de requerimentos e indicações”, frisou ele.