Waldez assina ordens de serviço para obras em hospitais

São mais de R$ 50 milhões para concluir HCA, Hospital de Santana e criar centro de regulação

Por ANDRÉ SILVA

O governador do Estado do Amapá, Wladez Góes (PDT), assinou na manhã desta quinta-feira (31) ordens de serviços para execução imediata de obras no Hospital Estadual do Município de Santana, a conclusão do Hospital da Criança e Adolescente, em Macapá (HCA), e para a construção do Complexo de Regulação do Estado. Ao todo serão mais de R$ 50 milhões em investimentos.

O secretário de Saúde do Estado, Ruan Mendes, garantiu que todas as obras serão iniciadas na segunda-feira (4), e que a retomada das obras do HCA já era bastante esperada pela população amapaense. A obra iniciou em 2013 e foi paralisada em 2014.

O prazo inicial para a entrega era de 420 dias. Depois de audiências de conciliação com o Ministério Publico Estadual e o GEA, esse prazo estendeu-se para mais de mil dias. Desta vez, o valor aplicado para a finalização será da ordem R$ 22,3 milhões. O secretário não especificou o novo prazo.

Outro investimento será no hospital de Santana, que passou por um incêndio em uma das suas alas esse ano. O valor para esta ampliação e reforma é de R$ 25 milhões. Segundo o secretário, serão melhorados os setores de farmácia, ambulatórios e a ampliação de atendimento no pronto socorro, tanto infantil quanto adulto; área técnica, maternidade, sala para tomógrafo e adequações de urbanização.

“O impacto dessa obra será importantíssimo porque nós vamos ter investimento em uma área que vai de fato aumentar a sua capacidade de complexidade assistencial. Sem dúvida isso vai refletir numa melhor assistência à população”, garantiu o secretário.

Além dos hospitais, uma ordem de serviço específica para a criação do Complexo de Regulação foi assinada. Com a criação deste espaço, a Secretaria de Saúde do Amapá (SESA) espera concentrar todos os serviços oferecidos pelo estado, que hoje, segundo o secretário, funciona de forma pulverizada inclusive o do SAMU.

O complexo regulador está dentro de uma portaria de regulação nacional assinada em 2008. Ela regula todos os serviços de saúde oferecidos pelo estado desde uma internação a uma cirurgia. O prédio passa a funcionar ainda no primeiro semestre de 2021.

“Ele vai abraçar, primacialmente, a central de regulação de urgência e emergência a central ambulatorial, de exames, de diagnóstico, implementar melhor o tratamento fora de domicilio e também mirar na questão do transplante de órgãos pelo com o estado sendo um estado que capta esses órgãos”, explicou o secretário.

O governador Waldez Góes garantiu que o investimento nesses equipamentos de saúde vai impactar diretamente na melhora e ampliação dos atendimentos na saúde pública no Estado.

Ele lembrou que no dia 30 de novembro anunciou um pacote de medidas econômicas relacionadas a pagamento de salários, fornecedores, programas sociais e de créditos “e cumpri”, enfatizou.

Disse ainda que “o complexo regulador do estado é o que vai receber menos investimento, mas o efeito dele em toda a política de saúde estadual , municipal e federal é grande. O complexo vai passar a ser tripartite no ano que vem porque vamos passar a ter um hospital federal funcionando aqui”.

Amapá Jovem

Logo após assinatura das ordens de serviço, o governador assinou também a prorrogação do programa Amapá Jovem por mais um ano. O principal motivo é o de que toda a programação que seria ofertada para os beneficiários foi prejudicada devido a pandemia do novo coronavírus.

Na prática, os mais de 8 mil jovens atendidos e ativos na plataforma do programa, serão beneficiados por mais um ano e poderão acessar os cursos oferecidos pelo programa em 2021.

A Secretaria de Juventude do Estado garantiu também a abertura do processo de cadastro de mais 8 mil novos jovens no ano que vem com o objetivo de alcançar 20 mil inscritos em todo o estado. O processo de cadastro para novos beneficiários começa em janeiro.