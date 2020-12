Waldez diz a Furlan que parcerias com prefeitura vão continuar

Governador recebeu o prefeito eleito de Macapá para conversar sobre cooperações.

Em reunião no Palácio do Setentrião, sede central do governo estadual, nesta terça-feira (29), o governador do Amapá, Waldez Góes, recebeu o prefeito eleito de Macapá, Antônio Furlan, para tratar de cooperações que podem ser feitas entre os dois Executivos.

Furlan, que deve anunciar nesta quarta-feira (30) o seu secretariado, estava acompanhado da equipe de transição.

Góes detalhou as parcerias que tem feito com as administrações municipais, não apenas de Macapá, nas áreas da Educação, Saúde, Mobilidade Urbana e Infraestrutura. Nesses setores, afirmou o governador, as cooperações vão desde recursos humanos e financeiros até transporte escolar.

“Durante esses anos, sigo em diálogo permanente com as 16 prefeituras. Destaco que o Estado segue priorizando políticas públicas e educacionais, de formação intelectual e social de nossas crianças, independentemente de quem esteja à frente da prefeitura e secretaria de educação”, disse o governador.

Ele destacou que o Governo do Estado tem convênios de R$ 35 milhões com Macapá para pavimentação, recuperação e asfaltamento de vias. O Plano também inclui sinalizações verticais e horizontais. Do montante disponibilizado, cerca de 50% já foi aplicado. Ainda faltam executar R$ 18 milhões.

Góes assegurou que os repasses continuarão sendo feitos até que os 30 quilômetros de vias da capital, objetivo dos convênios, sejam terminados.