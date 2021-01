A viagem com Ostentação

Ex-oficial da PM do Amapá transformou um problema na solução e criou a empresa de transporte executivo Ostentação

Por SELES NAFES

Quando o major Iran Célio Soares da Silva entrou para a reserva da Polícia Militar do Amapá, há quatro anos, ele decidiu investir a bonificação da aposentadoria resultante dos 32 anos de serviços prestados à segurança pública. Com o dinheiro, deu entrada numa picape de luxo e deixou o restante do recurso guardado para investir em imóveis. No entanto, algo inesperado ocorreu. Ele precisou usar todo o dinheiro para pagar o tratamento de saúde de um parente, internado num hospital privado, onde a diária da UTI custava R$ 8 mil.

Seria necessário colocar a picape para trabalhar. Foi quando ele teve a ideia de criar um serviço de transporte alternativo executivo para a cidade e o interior. O nome veio após um sonho com um fato do passado.

“Acredito em Deus e busquei na fé uma solução”, revela.

Como nasceu a empresa a Ostentação Vip Service?

Sonhei com a vez em que compramos um terreno às margens do Rio Pedreira, há 14 anos, e fomos levar os ex-donos lá. Eles receberam mais de R$ 40 mil da minha família e decidiram que abririam um comércio na beira do rio. Levei tudo o que eles precisavam para abrir o comércio. Quando eu cheguei, eles começaram a beber e a soltar pistolas. Pensei que eles estavam chamando alguém para buscar as mercadorias no carro, mas depois eu percebi que eles estavam comemorando, estavam ostentando. Veio o nome da empresa: Ostentação

Quais comodidades existem no veículo?

Todo mundo me chamava de doido. Levou mais de um ano para termos internet dentro do carro. Uma wi-fi que não parte no meu celular particular. Temos um roteador. Achamos uma empresa que está na maioria dos municípios por onde passamos. Depois levamos mais de um ano para achar um profissional que instalasse um Playstation 3, depois colocamos um canhão de luz e um giroflex para levar as pessoas que querem ir para a balada. Colocamos também carregadores nas portas para Iphones e Androides. Tiramos o rack original do carro e adaptamos para receber um frigobar. Ainda temos o Netflix…

Você se considera pirata?

Não. O Sebrae nos ajudou na orientação para fazermos uma empresa. Sou um policial, sou um legalista.

Você tem muitos clientes?

Sim, além dos brasileiros temos bolivianos, paraguaios, venezuelanos…

Qual o preço de viajar com Ostentação?

R$ 2 por quilômetro rodado. A hora custa R$ 100 (dia) e R$ 120 (a noite). A diária custa R$ 1,2 mil e R$ 1,2 mil para qualquer município. Quando chegamos na localidade ainda ficamos à disposição do cliente porque as vezes ele precisa ir em banco, hotel, até ele dar a viagem por encerrada.

E dá para viajar com conforto em estradas tão ruins?

É difícil, o custo é alto, mas nós fazemos isso. Mantemos o padrão. O nosso lema é: que seja a sua melhor viagem.

