Acusado de homicídio diz não lembrar de nada

INTERIOR DO AMAPÁ

Vítima foi morta a pedradas na madrugada de sábado (9)

Por LEONARDO MELO

Um dos acusados de matar um jovem de 17 anos a pedradas, no município de Porto Grande, cidade a 105 km, disse em depoimento à polícia que não lembra do que aconteceu. Ele e outro jovem foram presos em flagrante e encaminhados para audiência de custódia, neste domingo (10).

Os dois foram presos por uma equipe comandada pelo delegado Bruno Braz, chefe da DP de Porto Grande.

A polícia encontrou muito sangue e cenário de luta na quitinete onde eles moravam, no Bairro do Aeroporto.

Os envolvidos dividiam o aluguel. Na manhã de sábado (9), Luís Henrique Nunes Dantas, de 17 anos, foi encontrado morto na rua, próximo da quitinete, com marcas de agressão na cabeça.

Uma pedra grande, suja com sangue, foi encontrada ao lado do corpo. Em diligências, os policiais civis conseguiram encontrar os dois suspeitos.

Um deles confessou que houve confronto dentro da quitinete entre os três. Na versão de um deles, os dois teriam agredido a vítima e a deixado viva no imóvel. Depois da confusão, ocorrida no meio de uma bebedeira, eles teriam abandonado o local.

“Teriam saído do local de carro e foram para a casa de um deles dormir, e a vítima teria ficado na quitinete. Ele relatou que não sabe quem possa ter matado a vítima na rua próximo de onde morava. O outro diz que não lembra o que aconteceu”, comentou o delegado.

Para a polícia, não há dúvidas do envolvimento dos dois suspeitos na morte de Luís. Policiais conseguiram imagens de câmeras de segurança e depoimentos que foram incluídos no inquérito do homicídio.