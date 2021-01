Acusado de homicídios morre durante cerco da PM em Oiapoque

Segundo relatório da PM, Jhone Dias, de 22 anos, atirou e fugiu, mas foi cercado e disparou novamente contra os policiais

Por LEONARDO MELO

Um jovem de 22 anos dono de uma ampla ficha criminal, que incluía processos por dois homicídios, morreu durante intervenção da Polícia Militar do Amapá na cidade de Oiapoque, município a 590 km de Macapá. Foi neste sábado (2).

Jhone Miranda Costa Dias foi denunciado por moradores do Bairro Infraero de que estaria ameaçando famílias. Policiais foram até o local e constataram o fato conversando com moradores, no entanto, não encontraram o acusado.

A equipe pesquisou no sistema do Ciodes e descobriu que Jhone é era um criminoso de alta periculosidade. Ele seria ligado a uma facção criminosa e respondia a dois homicídios ocorridos em Macapá e Oiapoque.

Ele chegou a ficar na Penitenciária do Amapá, mas estava em liberdade provisória com tornozeleira eletrônica. No entanto, ele rompeu o equipamento para interromper o monitoramento.

Os policiais fizeram diligências durante toda a madrugada do dia 2 e encontraram Jhone em uma residência. De acordo com a PM, ele recebeu ordem para colocar as mãos sobre a cabeça, mas decidiu correr e atirar contra a guarnição.

Durante a perseguição, ele foi cercado e novamente teria disparado contra os policiais que responderam atirando. A equipe informou que tentou chamar socorro de emergência, mas, com problemas de comunicação no município, decidiram transportar Jhone na própria viatura até o Hospital de Oiapoque, onde morreu.

Além da arma, os policiais apresentaram na delegacia drogas e cerca de R$ 300 encontrados com o criminoso.