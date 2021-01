Adolescente furta arma de policial em lavagem de carros

O adolescente foi identificado e localizado com a pistola do agente, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Investigadores da 7ª Delegacia de Polícia da Capital, sediada no Ciosp do Novo Horizonte, recuperaram a pistola de um policial penal que havia sido furtada de dentro do carro dele, em uma lavagem de veículos na zona norte de Macapá.

O crime ocorreu na sexta-feira (30), quando o agente deixou seu veículo em uma lavagem de carros no Conjunto Boné Azul, zona norte de Macapá. Avisados, os investigadores da 7ª DP conseguiram chegar rapidamente ao jovem suspeito, que confessou e levou os policiais até a casa de um segundo envolvido.

No endereço, o segundo suspeito não foi encontrado, mas a arma sim. Ela foi devolvida ao policial penal e o adolescente foi indiciado por ato infracional análogo a furto qualificado.