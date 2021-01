Além de reajuste, planos de saúde querem cobrar retroativos, avisa senador

Senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues ressaltou ao MPF que a recessão econômica, aumento do desemprego e queda na renda por causa do coronavírus ainda persistem.

Mesmo com nova escalada da pandemia, os planos de saúde em todo o país aumentaram a mensalidade e ainda querem cobrar reajustes retroativos a 2020. O alerta é feito pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE) do Amapá, que nesta quinta-feira (28) acionou o Ministério Público Federal (MPF) para impedir mais este prejuízo aos consumidores.

Ele oficializou ao órgão pedido de ação civil pública, baseado na recessão econômica, aumento do desemprego e queda na renda da população por causa das consequências do coronavírus. A Agência Nacional de Saúde (ANS) decidiu manter o reajuste dos planos de saúde em 2021, que foi no patamar de 8,14%.

Na representação encaminhada ao MPF, o senador argumenta ainda que o reajuste ocorre, de acordo com dados da própria ANS, em período de lucratividade dos planos de saúde. Somente no primeiro trimestre de 2020, os lucros das empresas foram cerca de 66% maiores em relação ao mesmo período de 2019.

“Além de o cidadão precisar pagar o valor reajustado da mensalidade em 2021, ainda precisará pagar o passivo da época de suspensão dos reajustes. Além, é claro, dos reajustes por eventuais mudanças de faixa etária e de sinistralidade. A bola de neve, com a devida vênia, será insustentável àqueles mais vulneráveis e que tiveram decréscimo de renda devido à pandemia”, criticou Rodrigues.