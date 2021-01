Amapá abre 12 UTIs para aliviar ocupação de leitos, que estava em 100%

Estado adquiriu 80 novos aspiradores e 120 bombas de infusão para instalação de novos leitos intensivos e reforços nos antigos do Centro Covid-HU, em Macapá.

O Amapá reforçou o tratamento para pacientes acometidos pelo coronavírus com a ativação de mais 12 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Centro Covid HU, em Macapá.

Com 80 novos aspiradores (usado para aspirar secreções no aparelho respiratório do paciente) e 120 bombas de infusão foi possível a instalação de novos leitos e reforço dos que já existem.

Assim, a rede de assistência de média e alta complexidade para tratamento da covid-19 no Amapá chega a 255 leitos, entre clínicos e intensivos, em toda rede hospitalar.

O Centro Covid HU é a principal referência de atendimento para no covid-19 no estado. Durante o início da semana, antes da ativação dos novos, todos os leitos da unidade estavam com pacientes infectados, deixando a taxa de ocupação no HU em 100%, por dois dias, segundo informou a direção à imprensa local.

Com os 12 novos leitos, o Cnetro Covid HU dispõe de 66 leitos de UTI e 65 clínicos.

Segundo o governador, Waldez Góes, a proposta é ampliar ainda mais a assistência no Centro Covid HU com a ativação gradativa de mais 29 leitos, sendo 5 de UTI e 24 clínicos, conforme a necessidade.