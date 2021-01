Amapá confirma 189 casos de sarampo

Macapá, Santana e Mazagão são os municípios com registros de casos ativos da doença.

Compartilhamentos

O Amapá tem confirmados 189 casos de sarampo desde 2020 até 6 de janeiro. Os dados são da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), que já notificou incidências em 5 municípios: Santana (108), Macapá (73), Mazagão (6), Porto Grande (1) e Pedra Branca (1).

Ainda segundo o monitoramento, a maior incidência é entre crianças até 4 anos de idade, correspondendo a 57% do casos. Nenhum óbito foi registrado, mas para a SVS a quantidade de casos é alarmante. Por isso, a cobertura vacinal precisa ser ampliada.

Em 2020 o alcance ainda foi mais prejudicado pela pandemia de covid-19, com o índice em 48% na primeira dose (D1) e 38% na segunda (D2).

Segundo os dados da SVS, apenas o município de Serra do Navio alcançou a meta de vacinação para ambas as doses D1 (156,7%) e D2 (106,7%). Porto Grande é o município que tem a menor cobertura vacinal, com 21,8% D1 e 22,8% D2.

A imunização do sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que previne ainda da caxumba e rubéola. É tomada em duas doses e faz parte do calendário vacinal das crianças, todavia, caso um adulto não tenha tomado, pode atualizar durante a campanha. A vacina está disponível nas UBSs dos municípios.

Ação

O Governo do Estado, a Organização PanAmericana de Saúde (Opas) e os municípios realizarão varredura vacinal prioritariamente em 7 municípios: Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal do Jarí, Vitória do Jarí, Oiapoque e Porto Grande. A ação iniciará dia 18 de janeiro com vacinação das pessoas ainda não imunizadas, indo de casa em casa.