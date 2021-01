Amapá monta força-tarefa para imunizar 7,6 mil indígenas

Profissionais de saúde vão percorrer 142 aldeias em Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e Parque do Tumucumaque.

Uma força-tarefa entre profissionais de saúde estaduais e federais vão percorrer 142 aldeias espalhadas pelo Estado do Amapá a fim de imunizar 7.616 indígenas com mais de 18 anos contra a covid-19.

O trabalho é uma parceria do Governo do Amapá com o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) e a Fundação Nacional do Índio (Funai).

Nesta quinta-feira (21), os profissionais da força-tarefa passaram por uma capacitação sobre a imunização de covid-19. As equipes são compostas por 35 enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Conforme o planejamento, eles viajarão na sexta-feira (22), por meio de aeronaves para as aldeias localizadas em Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e Parque do Tumucumaque – unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza que fica no Amapá e norte do Pará.

O governador do Amapá, Waldez Góes, ressalta que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), responsável pela assistência, e a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), que cumpre o monitoramento da doença, prestarão todo apoio necessário para o alcance de 100% do público-alvo desta campanha.

“Chegamos a mais uma etapa do enfrentamento. A imunização é um passo importante, mas devemos manter os protocolos de segurança sanitária. Vamos continuar unidos, poder público e sociedade civil, para combater a pandemia”, acrescentou.

O transporte das doses e dos profissionais será feito por meio de aeronaves para otimizar tempo e, assim, manter o acondicionamento necessário das vacinas. A imunização deve iniciar ainda nas primeiras horas da chegada da equipe, segundo o planejamento.

Além das aldeias situadas nas áreas de difícil acesso, 350 indígenas que moram em Macapá foram mapeados e também serão priorizados na campanha. De acordo com a Dsei, a busca ativa para a vacinação in loco será realizada nas casas de apoio das associações de representações indígenas e também nas residências particulares.