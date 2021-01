Amapá passa de 1 mil mortos; vacinação começa nesta terça

CRISE DO CORONAVÍRUS

Apesar do número lamentável de mortes, o Amapá mantém a taxa de letalidade de 1,4%, que é a 3ª menor do país. Lote de Coronavac está a caminho de Macapá.

No dia em que o Amapá anunciou a chegada das primeiras 31 mil doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo, o Estado também ultrapassou a casa dos 1.000 mortos por covid-19.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (18), no boletim epidemiológico divulgado no final da tarde pelo governo estadual. Além dos 1.005 óbitos, o boletim traz 73.626 casos confirmados, com 1.232 em análise laboratorial, 148 pessoas hospitalizadas, sendo 128 na rede pública e 21 na rede privada e 15.823 pessoas em isolamento domiciliar.

Apesar do número lamentável de mortes, o Amapá mantém a taxa de letalidade de 1,4%, que é a 3ª menor do país, atrás somente dos estados de Santa Catarina e Roraima. O índice de recuperados pela doença também é alto: 76,94% — totalizando 56.649 pessoas.

As primeiras 31 mil doses da vacina devem atender aos profissionais de saúde e povos indígenas, tendo previsão de chegada para o fim da noite desta segunda-feira ou início da madrugada desta terça-feira, 19.

Do total de doses do 1º lote, 15 mil serão prioridade para profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a covid-19 e idosos acima de 60 anos, conforme o Plano Estadual de Imunização, e 16 mil que o Ministério da Saúde destinou à população indígena, conforme Plano Nacional de Imunização.

A vacinação para o primeiro grupo prioritário começa nesta quarta-feira (19).