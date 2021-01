Amapá passa de 69.000 casos

Macapá é o município com maior registro de casos: 28.625 pessoas infectadas desde o primeiro caso.

O Amapá ultrapassou, nesta terça-feira (5), a marca de 69.000 casos confirmados de covid-19. O boletim do dia trouxe 321 novos casos, o que elevou para 69.096 o número de registros confirmados desde o primeiro registro, em março de 2019.

A taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI está em 54,45%.

Também houve o registro de oito novos óbitos, nos municípios de Macapá, Laranjal do Jari e Calçoene. Sete desses casos ocorreram agora em janeiro.

Em Laranjal do Jari, a vítima é uma mulher de 61 anos, com doença renal crônica e hipertensa, falecida no dia 30 de dezembro. Em Calçoene, o óbito é de uma mulher de 66 anos, sem comorbidades declaradas, no dia 1º de janeiro.

Na capital, foram seis óbitos, todos no mês de janeiro. No dia 3, a vítima foi uma mulher de 91 anos; no dia 4, faleceram duas mulheres, de 86 anos e 66 anos; e três homens, de 60 anos, 77 anos e 80 anos. Todas as vítimas sem comorbidades declaradas.

Assim, o Amapá chegou a 943 mortes em 15 municípios (Macapá: 694/ Santana: 90/ Laranjal do Jari: 50/ Mazagão: 8/ Oiapoque: 27/ Pedra Branca do Amapari: 7/ Porto Grande: 18/ Serra do Navio: 4/ Vitória do Jari: 14/ Tartarugalzinho: 4/ Amapá: 6/ Ferreira Gomes: 5/ Cutias do Araguari: 2/ Calçoene: 8/ Pracuúba: 6).

Casos confirmados

Macapá: 28.625

Santana: 14.861

Laranjal do Jari: 5.257

Mazagão: 1.942

Oiapoque: 3.342

Pedra Branca: 2.977

Porto Grande: 1.545

Serra do Navio: 824

Vitória do Jari: 3.146

Itaubal: 356

Tartarugalzinho: 1.603

Amapá: 990

Ferreira Gomes: 1.016

Cutias do Araguari: 795

Calçoene: 1.464

Pracuúba: 353

Os dados são do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.