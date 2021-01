Amapá recebe mais doses da CoronaVac

O pequeno lote chegou a Macapá na noite de desta segunda-feira (25).

O Amapá recebeu mais 2.800 doses da CovonaVac, imunizante contra a covid-s19, do Instituto Butantan de São Paulo. O pequeno lote chegou a Macapá na noite de desta segunda-feira (25).

Com mais essa quantidade, o Estado poderá imunizar 100 % dos profissionais da saúde de linhas de ferente de 14 dos 16 municípios do Estado. Depois disso, as autoridades sanitárias se concentrarão na imunização dos profissionais de Macapá, que já tem 65% de cobertura, e Santana, que alcança até o momento 64%.

Até o momento o Amapá recebeu 23.800 doses de imunizante contra o coronavírus, sendo 17.800 de CoronaVac e 6.000 da vacina de Oxford/AstraZeneca. Este número total possibilita 11.900 imunização, já que ambas vacinas necessitam de duas doses para melhor desempenho.