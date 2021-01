Amapá tem R$ 380 milhões para acessar no FNO

De acordo com o Basa, em 2020, R$10,5 bilhões do Fundo foram captados por empreendedores da Amazônia.

O Banco da Amazônia (BASA) anunciou nesta segunda-feira (11) que R$380 milhões em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) estão disponíveis para o Estado do Amapá em 2021.

Esse valor será dividido entre programas voltados para agricultores familiares, empresas de todos os portes, agronegócio empresarial, microempreendedores, empreendimentos de infraestrutura e financiamento estudantil. Para a região Norte, o Banco vai disponibilizar R$ 7,56 bilhões.

Segundo o agente financeiro, as novidades deste ano são a reformulação dos programas e linhas de financiamentos, com destaque às linhas verdes que apresentam condições diferenciadas de taxas e prazos nos financiamentos, com indução das práticas sustentáveis nos empreendimentos regionais.

