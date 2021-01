Antes de morrer em Goiás, amapaense salva o filho de 6 anos

No Amapá, a família da vítima faz vaquinha para transladar o corpo da jovem de 21 anos que foi aventurar atrás de trabalho em Goiânia

Por ANDRÉ SILVA

A família da jovem Caroline Pereira da Conceição, de 21 anos, vítima de feminicídio no último dia 1º de janeiro, na cidade de Goiânia, está arrecadando dinheiro para o translado do corpo da amapaense de volta a Macapá.

Ela se mudou para a cidade de Goiás há um ano, onde conheceu o guarda civil metropolitano, Anderson Gomes Pedro Pupim, de 40 anos. Antes de morrer, ela ainda conseguiu salvar o filho de 6 anos.

A história de Caroline é bem parecida com as de muitos amapaenses que vão tentar a sorte fora do Estado. Segundo a família, ela tentou por muitas vezes conseguir emprego em Macapá, mas foi fora daqui que conseguiu a oportunidade de trabalho que queria para criar o filho.

De acordo com a tia da jovem, a professora Celice Pereira da Conceição, de 36 anos, Carol, como era chamada carinhosamente pela família e amigos, chegou a cidade e poucos meses depois foi apresentada ao guarda civil. Para a professora, a união deles aconteceu muito rápido: em menos de um ano já estavam morando juntos.

Ela relatou que Caroline e o marido brigavam muito. O penúltimo desentendimento teria acontecido no dia 1º de dezembro de 2020, quando, segundo a tia, para se defender das agressões do marido, Carol teria desferido uma facada nele.

Mesmo alegando legítima defesa, Carol ainda foi processada pelo companheiro. E foi condenada a prestar serviços comunitários por três meses. Ela chegou a pedir medida protetiva contra Anderson. A medida foi concedida no dia 1º de janeiro de 2021, dia do crime.

“Ela tinha apanhado dele no dia 1° de dezembro. Pra se defender, desferiu uma facada nele. Aí, ela foi à delegacia, pediu medida protetiva, mas teve que pagar com serviço comunitário”, relatou a tia.

Celice não soube precisar como os dois se conheceram, mas disse que Carol, depois de casar-se com o guarda, teria começado a trabalhar com ele em uma clínica de reabilitação, na qual Anderson seria um dos proprietários e paciente. A informação sobre a propriedade da clínica não foi confirmada pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).

No dia do crime, segundo relatou a tia da jovem, Anderson ainda teria tentado matar o enteado, filho da vítima, mas o menino foi salvo pela mãe.

“Ela conseguiu colocar o filho dela em cima do telhado da casa da vizinha. Ele andou sobre o telhado e um vizinho o pegou. Ele saiu gritando: ‘socorro, socorro, o meu papai quer me matar’ [a tia pausa a conversa e chora]. Ai, quando o vizinho o pegou do lado do muro, ele (vizinho) disse que escutou o tiro”, narrou a tia.

A GCM informou por meio de nota ao portal SelesNafes.Com, que Anderson recebia acompanhamento médico e estava afastado das funções administrativas e operacionais da corporação há 3 anos.

A nota diz ainda que o guarda estava internado há poucos dias e que estava “recebendo supervisão interna e externa da instituição”.

Andersom Pupim está preso no Hospital de Urgências de Goiânia, pois também foi ferido com dois tiros, segundo ele, disparados por Carol.

A mãe de Caroline está na cidade de Goiânia tentando o translado do corpo da filha, mas o serviço é caro e, por isso, a família e amigos decidiram fazer uma vaquinha e arrecadar o dinheiro pra trazer o corpo até Macapá.

Seguem abaixo as informações bancárias para ajuda:

Banco Inter

Agência: 0001

Conta Corrente: 6529000-3

Pix CPF: 016.896.242-05

Nome: Carla Conceição Nascimento Furtado

Caixa Econômica Federal

OP: 013

Conta: 00000993-7

CPF: 620.332.982-72

Nome: Célia Alcântara Pereira

Banco Pagseguro

Agência: 0001

Conta: 09643898-1

CPF: 911.268.272-15

Pix: 96991788541

Nome: Celice Pereira da Conceição