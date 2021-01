Ao receber vacinas, prefeito lembra do pai que morreu de covid, e se emociona

Bruno Mineiro lembrou do pai, Altamir Rezende, o Mineiro, que perdeu a batalha para o coronavírus em 2020.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Quem esteve no Centro de Armazenamento e Distribuição de Imunobilógicos (Cadi) do Estado do Amapá, nesta terça-feira (19), durante a entrega das primeiras doses da vacina Coronavac pelo Governo do Estado aos municípios amapaenses, viu uma cena diferente dos protocolos.

Recém-empossado prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (DEM) se emocionou e começou a chorar quando recebeu, simbolicamente, o lote destinado ao município a 230 km de Macapá.

Três meses antes da eleição que o tornou prefeito, ele perdeu o pai para a covid-19, Altamir Rezende, o popular e querido Mineiro. Após trancar a voz e segurar um pouco a emoção, Bruno rapidamente agradeceu, pediu união e passou a palavra. Ele lembrou o difícil ano de 2020.

Bruno relembrou que sua mãe também pegou covid-19 e ainda está se restabelecendo, enquanto que seu pai, em agosto de 2020, acabou perdendo a batalha para a doença.

“Passei o ano de 2020 extremamente difícil por essa maldita doença. Meu pai não conseguiu resistir, minha mãe está até hoje em reabilitação e hoje cheguei em ‘Tartarugal’ e dei um abraço nela. Choramos muito. E é assim, é algo que nem sei como explicar, porque a gente vê que está chegando o alento e se já tivesse a vacina antes, quem sabe meu pai ainda pudesse estar vivo, assim como mais de mil pessoas aqui do Amapá também poderiam estar vivas. Mas Deus sabe o que faz, a gente tem que ter força”, declarou, emocionado, Bruno Mineiro.

Ciência e paciência

Bruno falou sobre a crença nas pessoas, na ciência, nos cientistas e também na ação política. O prefeito levou para Tartarugalzinho, que tem pouco mais de 17 mil habitantes, 75 doses da Coronavac, destinadas aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra a doença.

A prefeitura pretende iniciar a vacinação ainda nesta terça-feira (19), onde não há o registro de muitos casos e nem de casos muito graves atualmente, segundo informou o prefeito.

Como o número de doses ainda é muito pequeno, Bruno falou em manter os cuidados e do exercício necessário da paciência.

“Sei que muitos já estão impacientes, devido ao tempo da pandemia, o isolamento e essa tensão se vai ter lockdown, não vai. Então, assim, eu digo que a esperança já está aqui, já existe, a vacina existe, eu estive em São Paulo, no Butantan, vi a fabricação dessa vacina e vendo que hoje ela já está aprovada é uma felicidade enorme. É real, vai chegar em todo mundo a vacina, isso é fato, infelizmente a produção é limitada, então temos que aguardar. Aqueles que acreditam, como eu, eu repito: vacinar é importante, isso já é histórico. Quando chegar pra todo mundo, vamos se vacinar”, finalizou Bruno.